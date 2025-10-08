Ti faccio fare la fine di Giulia | condannato uomo per minacce shock

Pescara - Frasi terribili e violenze continue nei confronti della compagna: 53enne di Chieti condannato a due anni per minacce e maltrattamenti dopo mesi di terrore. Una frase agghiacciante, un’eco del dolore che ha scosso l’Italia intera: “Ti faccio fare la stessa fine di Giulia Cecchettin, ti ammazzo e ti butto per strada”. Con queste parole un 53enne di Chieti ha terrorizzato la propria compagna, dando vita a una spirale di minacce e violenze che gli è costata una condanna a due anni di carcere in primo grado. La vicenda, riportata dal quotidiano Il Centro, risale a dicembre 2023, appena un mese dopo il drammatico femminicidio di Giulia Cecchettin, uccisa a Fossò dal suo ex fidanzato Filippo Turetta. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - “Ti faccio fare la fine di Giulia”: condannato uomo per minacce shock

