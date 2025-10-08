Ti ammazzo e ti butto per strada come Giulia Cecchettin | condannato a 2 anni per violenze sulla compagna

Un uomo di 53 anni di Chieti è stato condannato a 2 anni di reclusione per maltrattamenti. Era infatti da 30 anni che esercitava violenze sia fisiche che psicologiche sulla compagna. Lei l'ha denucniato il 16 dicembre 2023, dopo che guardando il telegiornale insieme, lui aveva commentato la storia del femminicidio di Giulia Cecchettin dicendo: "Ti faccio fare la sua stessa fine". 🔗 Leggi su Fanpage.it

