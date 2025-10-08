Thuram Inter terapie alla Pinetina per l’attaccante francese | Chivu monitora il recupero

Internews24.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Thuram Inter, quali sono le condizioni del centravanti francese? Le ultime in vista della prossima partita contro la Roma in campionato. L’ Inter di Cristian Chivu ha ripreso oggi gli allenamenti ad Appiano Gentile, ma con diversi assenti a causa degli impegni con le rispettive Nazionali. Come riportato da Sky Sport, il tecnico nerazzurro ha pochi uomini a disposizione e ha deciso di aggregare alcuni elementi dell’ Under 23 e della Primavera per mantenere alta l’intensità della seduta. Tra i presenti non c’era però Marcus Thuram, che continua il percorso di recupero dopo l’infortunio muscolare rimediato in Champions League contro lo Slavia Praga. 🔗 Leggi su Internews24.com

thuram inter terapie alla pinetina per l8217attaccante francese chivu monitora il recupero

© Internews24.com - Thuram Inter, terapie alla Pinetina per l’attaccante francese: Chivu monitora il recupero

In questa notizia si parla di: thuram - inter

Inter, Ausilio scopre le carte: svelato il futuro di Thuram, Calhanoglu e non solo

Inter-Torino, Thuram segna e sbotta: "Visto?", chi c'era in tribuna

Biasin: «Lookman vicino all’Inter, ma niente addio per Thuram. Ecco qual è la preferenza dei nerazzurri»

thuram inter terapie pinetinaInter, Chivu aggrega Primavera e U23. Terapie per Thuram, occhi su Diouf e… - Skysport riporta da Appiano il programma di giornata dell'Inter che ha pochi uomini a disposizione visti gli impegni con le varie Nazionali ... Secondo msn.com

thuram inter terapie pinetinaThuram out, per l'Inter non è un problema: il pupillo Bonny vola e Chivu sorride - L’allenatore, dopo averlo avuto a Parma, lo ha voluto con sé pure in nerazzurro: "È felice se gioca anche per due minuti" ... Riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Thuram Inter Terapie Pinetina