Thuram Inter è lui il Player of the Month di settembre | c’è l’annuncio!
Inter News 24 Thuram Inter, le ultime sul momento dell’attaccante francese in nerazzurro dopo la doppietta realizzata all’Ajax. Tutti i dettagli. L’ Inter, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato che Marcus Thuram. COMUNICATO INTER – Marcus Thuram è il Betsson Player of the Month di settembre! I tifosi nerazzurri hanno scelto Tikus come miglior giocatore del mese, votando attraverso i canali social ufficiali di Inter. L’attaccante francese ha brillato in questo avvio di stagione, trascinando la squadra con prestazioni di grande intensità, qualità e concretezza. Settembre è stato un mese straordinario per il numero 9 nerazzurro, protagonista assoluto nelle sfide più importanti. 🔗 Leggi su Internews24.com
