Thuram in dubbio per Roma-Inter | Chivu spera nel recupero lampo

Sololaroma.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della sfida tra Roma e Inter in programma allo stadio Olimpico dopo la sosta per le nazionali, a tenere banco in casa nerazzurra sono le condizioni di Marcus Thuram. L’attaccante francese, protagonista di un ottimo avvio di stagione con 5 gol e 2 assist in 9 presenze, si è fermato a causa di una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra, rimediata nella gara di Champions League contro lo Slavia Praga. Le condizioni di Thuram. Il tecnico Cristian Chivu e lo staff medico interista procedono con la massima cautela: il giocatore ha ripreso ad allenarsi ad Appiano Gentile seguendo un programma personalizzato tra fisioterapia e lavoro in palestra, senza forzare i tempi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

thuram in dubbio per roma inter chivu spera nel recupero lampo

© Sololaroma.it - Thuram in dubbio per Roma-Inter: Chivu spera nel recupero lampo

In questa notizia si parla di: thuram - dubbio

Palmeri avverte: «Ecco il dubbio di Chivu. Con Lookman, per Thuram, sarà concorrenza vera!»

Moviola Juve Inter, il CorSport dà la sufficienza a Colombo: «Dubbio sul contatto Thuram-Bonny, mancano anche 2 gialli»

Infortunati Juve: Bremer e Thuram in dubbio per la Champions, segnali positivi da Conceicao. Il punto sui tre bianconeri verso il Villarreal

thuram dubbio roma interInfortunio Thuram, novità e ultimissime in vista di Roma-Inter 7^ giornata - Tengono banco le condizioni di Thuram in casa Inter. Segnala fantamaster.it

thuram dubbio roma interInfortunio Thuram, risentimento per l'attaccante dell'Inter: salta Cremonese e Nazionale - Risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra per Marcus Thuram dopo il problema accusato in Champions contro lo Slavia Praga e che lo ha costretto a lasciatre il campo al 67'. sport.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Thuram Dubbio Roma Inter