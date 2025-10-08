Thuram in dubbio per Roma-Inter | Chivu spera nel recupero lampo
In vista della sfida tra Roma e Inter in programma allo stadio Olimpico dopo la sosta per le nazionali, a tenere banco in casa nerazzurra sono le condizioni di Marcus Thuram. L’attaccante francese, protagonista di un ottimo avvio di stagione con 5 gol e 2 assist in 9 presenze, si è fermato a causa di una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra, rimediata nella gara di Champions League contro lo Slavia Praga. Le condizioni di Thuram. Il tecnico Cristian Chivu e lo staff medico interista procedono con la massima cautela: il giocatore ha ripreso ad allenarsi ad Appiano Gentile seguendo un programma personalizzato tra fisioterapia e lavoro in palestra, senza forzare i tempi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: thuram - dubbio
Palmeri avverte: «Ecco il dubbio di Chivu. Con Lookman, per Thuram, sarà concorrenza vera!»
Moviola Juve Inter, il CorSport dà la sufficienza a Colombo: «Dubbio sul contatto Thuram-Bonny, mancano anche 2 gialli»
Infortunati Juve: Bremer e Thuram in dubbio per la Champions, segnali positivi da Conceicao. Il punto sui tre bianconeri verso il Villarreal
#Bremer e #Thuram in dubbio: Tudor studia le alternative per Juve-Milan. Quattro pareggi di fila tra campionato e Champions: la “pareggite” non guarisce. #SerieA #JuveMilan #Juventus #Milan - facebook.com Vai su Facebook
Il dubbio Bremer, la chance per Vlahovic, Thuram ok, Koopmeiners verso la panchina: le scelte di Tudor in vista di #JuveMilan - X Vai su X
Infortunio Thuram, novità e ultimissime in vista di Roma-Inter 7^ giornata - Tengono banco le condizioni di Thuram in casa Inter. Segnala fantamaster.it
Infortunio Thuram, risentimento per l'attaccante dell'Inter: salta Cremonese e Nazionale - Risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra per Marcus Thuram dopo il problema accusato in Champions contro lo Slavia Praga e che lo ha costretto a lasciatre il campo al 67'. sport.sky.it scrive