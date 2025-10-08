Thuram in dubbio per Roma-Inter | Chivu spera nel recupero lampo

In vista della sfida tra Roma e Inter in programma allo stadio Olimpico dopo la sosta per le nazionali, a tenere banco in casa nerazzurra sono le condizioni di Marcus Thuram. L’attaccante francese, protagonista di un ottimo avvio di stagione con 5 gol e 2 assist in 9 presenze, si è fermato a causa di una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra, rimediata nella gara di Champions League contro lo Slavia Praga. Le condizioni di Thuram. Il tecnico Cristian Chivu e lo staff medico interista procedono con la massima cautela: il giocatore ha ripreso ad allenarsi ad Appiano Gentile seguendo un programma personalizzato tra fisioterapia e lavoro in palestra, senza forzare i tempi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

