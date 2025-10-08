Throning quando la relazione serve solo a nutrire l'ego a discapito dei sentimenti altrui

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Throning: consiste nel frequentare qualcuno non per un reale interesse, ma unicamente per ottenere dei benefici e sentirsi importanti, meno soli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: throning - relazione

throning relazione serve nutrireThroning, quando la relazione serve solo a nutrire l’ego a discapito dei sentimenti altrui - Throning: consiste nel frequentare qualcuno non per un reale interesse, ma unicamente per ottenere dei benefici e sentirsi importanti, meno soli ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Throning Relazione Serve Nutrire