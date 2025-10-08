This Monster Wants to Eat Me recensione primo episodio | tra amore e orrore tra sirene e oceani di occasioni

Il primo episodio di This Monster Wants to Eat Me trasforma il manga di Sai Naekawa in un avvio cupo e misurato: una ragazza che cerca la morte incontra una sirena che vuole mangiarla, mescolando orrore, tenerezza e atmosfera marina. C'è chi guarda il mare e non pensa a romantici orizzonti tutti da esplorare o alla sete di avventura. C'è chi lo osserva e percepisce il desiderio di annegare nel silenzio. L'inizio di This Monster Wants to Eat Me porta al pubblico una lenta immersione verso un abisso esistenziale. La relazione centrale - tra Hinako, giovane segnata dalla perdita, e Shiori, creatura che dichiara di volerla mangiare - è costruita sul paradosso emotivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

