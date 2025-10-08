This is Me colpaccio di Silvia Toffanin | Laura Pausini tra gli ospiti

Comingsoon.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Silvia Toffanin condurrà la seconda edizione di This is Me e tra gli ospiti in studio ci sarà anche una star della musica italiana: Laura Pausini. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

