The Witcher – Stagione 4 | Trailer Geralt interpretato da Liam Hemsworth deve salvare Ciri

Cinefilos.it | 8 ott 2025

Il nuovo trailer e le immagini della quarta stagione di The Witcher offrono la migliore anteprima finora di Geralt, interpretato da Liam Hemsworth, e della sua ricerca di Ciri ( Freya Allan ). Dopo aver interpretato Geralt di Rivia nelle prime tre stagioni, Henry Cavill ha lasciato la serie. Il ruolo è stato riassegnato a Hemsworth per la quarta e la quinta stagione di The Witcher, quest’ultima delle quali segnerà la fine della serie. La nuova interpretazione di Geralt è stata già anticipata in alcune immagini e in un clip che lo mostra in azione durante la prossima stagione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

