the outer worlds 2 obsidian pubblica un video gameplay da paradise island di quasi 20 minuti

Obsidian Entertainment e Game Informer hanno pubblicato un nuovo e corposo video gameplay di The Outer Worlds 2, che dura quasi venti minuti e mostra l’isola di Paradise Island, una delle prime ambientazioni esplorabili dopo il prologo. Si tratta del primo vero sguardo all’open-world del gioco, una zona in cui il giocatore inizia a prendere confidenza con i sistemi di combattimento, di dialogo e di progressione che definiscono questa nuova avventura fantascientifica. Il filmato, accompagnato dal commento dei giornalisti di Game Informer, evita di svelare dettagli cruciali della trama, concentrandosi invece su ciò che distingue questo sequel dal titolo originale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

