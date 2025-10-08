The interiors of a showgirl la teatralità di Taylor Swift influenza il design d’interni
Ogni volta che Taylor Swift pubblica un album, non lancia solo nuova musica, lancia un’estetica ben precisa che diventa storytelling. La sua capacità di costruire universi visivi coerenti e immediatamente riconoscibili ha trasformato ogni sua uscita discografica in un evento culturale in grado di influenzare ogni tipo di mercato. A pochi giorni dall’uscita di The Life of a Showgirl, la popstar americana ha ridefinito ancora una volta il proprio linguaggio, sostituendo i toni malinconici e letterari di The Tortured Poets Department con un immaginario fatto di piume, paillettes, velluti e riflessi dorati. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: interiors - showgirl
Pop Music. L’album “The Life Of A Showgirl” di Taylor Swift accumula 249.9 milioni di ascolti su Spotify a livello globale durante la giornata di debutto. - facebook.com Vai su Facebook
The LIfe Of A Showgirl di Taylor Swift è tra noi E tu hai già ascoltato il nuovo album? #MTVCeleb #TaylorSwift #TheLifeOfAShowGirl - X Vai su X
TAYLOR SWIFT: l’analisi di ‘The Life of a Showgirl’ tra produzione, estetica e commenti [La Gallery] - TV esplora carriera, successo e polarizzazione di un’icona globale. Come scrive newsic.it
Taylor Swift - The Life Of A Showgirl - Dodici canzoni scritte durante le date europee dell'Eras Tour segnano il ritorno di fiamma fra la superstar dei record e l'electropop firmato Max Martin & Shellback ... Segnala ondarock.it