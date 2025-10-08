the economist i rothschild mettono in vendita la loro quota

La famiglia Rothschild ha deciso di vendere la propria quota all’interno del settimanale britannico The Economist, pari al 26,7 per cento. A svelarlo è stato il sito Axios. Secondo il portale, la valutazione della partecipazione, secondo il venditore, si aggirerebbe intorno a 400 milioni di sterline. Il valore dell’editrice, così, salirebbe a 800 milioni di sterline. In dollari si parla di 1,1 miliardo. L’Economist è in mano a diversi azionisti. Il primo è Exor della famiglia Agnelli, che detiene il 43,4 per cento. Il restante 29,9 appartiene ad altre società, tra cui lo stesso gruppo The Economist. 🔗 Leggi su Lettera43.it

