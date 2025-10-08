The Buccaneers rinnovato per una terza stagione da Apple Tv+

Apple TV+ ha annunciato il rinnovo per la terza stagione di “ The Buccaneers ”, l’amata serie dramedy prodotta da The Forge e ispirata all’omonimo romanzo incompiuto dell’autrice vincitrice del Premio Pulitzer Edith Wharton. Sin dal suo debutto, “The Buccaneers” è stata salutata come “un sontuoso dramma storico che appare fresco e moderno, con una narrazione veloce e ricca di colpi di scena” e una “spumeggiante avventura femminista” che è “una delizia inaspettata”, con un “potente cast corale”. «Non potremmo essere più felici di allacciare i nostri corsetti, indossare i nostri abiti da ballo e correre senza fiato sulle scogliere di Tintagel per la terza volta per vedere quali appassionanti avventure vivranno le nostre amate Buccaneers», ha dichiarato la creatrice della serie Katherine Jakeaways. 🔗 Leggi su Cinefilos.it