The Buccaneers | Apple TV+ conferma la terza stagione

Apple TV+ ha annunciato il ritorno della fortunata serie “ The Buccaneers ” per una terza stagione. Forte del successo delle prime due stagioni, la dramedy prodotta da The Forge e ispirata all’omonimo romanzo incompiuto dell’autrice vincitrice del Premio Pulitzer “Edith Wharton ” tornerà su Apple TV+ con una terza stagione. L’annuncio è arrivato nelle ore scorse. Sin dal suo debutto, “ The Buccaneers ” è stata salutata come “ un sontuoso dramma storico che appare fresco e moderno, con una narrazione veloce e ricca di colpi di scena ” e una “ spumeggiante avventura femminista” che è “una delizia inaspettata”, con un “potente cast corale ”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

