The Batman 2 | Il Pinguino e Sofia Falcone rischiano di avere un ruolo marginale

Le ultime notizie su The Batman Part II hanno raffreddato l’entusiasmo dei fan di una delle serie TV DC di maggior successo. Mentre il sequel del film del 2022 di Matt Reeves si prepara per l’inizio della produzione con una data di uscita prevista per il 2027 (dopo diversi rinvii), emergono dettagli su cast e trama che suggeriscono un ruolo ridotto per personaggi chiave introdotti nello spin-off. Ruolo minore per il Pinguino e l’assenza di Sofia Falcone. In The Batman Part II, l’eroe di Gotham, Bruce WayneBatman (Robert Pattinson), affronterà un nuovo nemico dopo gli eventi devastanti di Riddler (Paul Dano). 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - The Batman 2: Il Pinguino e Sofia Falcone rischiano di avere un ruolo marginale.

In questa notizia si parla di: batman - pinguino

Colin Farrell rivela ciò che sa del ritorno del Pinguino in The Batman – Parte II

Colin farrell svela il ritorno del pinguino in the batman – parte ii

Il pinguino di batman modifica i piani dei villain di birds of prey

Colin Farrell (interprete di Oz Cobb alias Pinguino) ha affermato che la sceneggiatura di #TheBatman 2 è “incredibile” e “straordinaria”: «Inizieremo a girare l’anno prossimo, ad aprile. La sceneggiatura è incredibile. È così bella. Dio, Matt Reeves ha scritto un - facebook.com Vai su Facebook

The Batman 2, Colin Farrell conferma il ritorno del Pinguino: "La posta in gioco è più alta" - Colin Farrell conferma che il suo Pinguino apparirà nel sequel di The Batman, seppur con un ruolo ridotto, e rivela che la posta in gioco è più alta rispetto al film precedente. Segnala comingsoon.it

The Batman 2, il Pinguino ci sarà! Colin Farrell svela: “La posta in palio sarà alta” - Dopo il successo di The Penguin, Colin Farrell è pronto a tornare nei panni di Oswald Cobblepot anche in The Batman 2. Da cinematographe.it