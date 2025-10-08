Tevere | strategie integrate per ambiente cultura e mobilità blu
Fiumicino, 8 ottobre 2025 – I Tavoli del Mare hanno rappresentato un importante momento di dialogo e collaborazione tra istituzioni, mondo accademico, imprese e realtà territoriali impegnate nello sviluppo sostenibile di Fiumicino e nella promozione della Blue Economy. All’interno di questo contesto di confronto aperto e costruttivo, il Tavolo dedicato al Tevere ha avanzato diverse proposte strategiche per valorizzare il bacino fluviale, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, alla fruizione turistica e alla tutela del patrimonio naturale e culturale. A portare contributi e competenze a questo tavolo sono stati Duca Muzio Sforza Cesarini; Sergio Estivi, presidente della Fondazione Catalano; il professor Gianluca Piovesan dell’Università della Tuscia; Piergiorgio Benvenuti, presidente di Eco Italia Solidale; Graziano Bonardelli del Comitato Tecnico Scientifico; Massimiliano Graux; Marcello Tamiano, presidente della CNA Roma Litorale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: tevere - strategie
Oro blu: dal Tevere ai confini del Sistema Solare! ?Sabato 11 ottobre Parco Tevere Magliana 17:00 Prenota il tuo posto al Chiosco del Parco 0656558511 Vieni e goditi un’esperienza unica proprio accanto al Tevere! In occasione del Tevere Day, l' - facebook.com Vai su Facebook
Tevere corsaro, i combattenti per l'ambiente e i diritti - Queste "sono storie di Davide contro Golia, di combattenti, perché comunque si può lottare anche per un'idea o un sentimento che non è nella progettualità e nella visione di chi governa il territorio, ... Come scrive ansa.it
"Io, Tevere" un docufilm per l'ambiente - La sorgente del Tevere si trova sul Monte Fumaiolo, tra Romagna e Toscana, a 1268 metri sul livello del mare. Segnala esquire.com