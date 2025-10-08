Tether Juventus cresce l’attesa in vista del CdA | cosa potrebbe succedere e le possibili mosse della società di criptovalute

Tether Juventus, il Corriere dello Sport si interroga sul futuro: le intenzioni del socio forte non sono ancora svelate, ma la volontà è chiara. Mentre la squadra lavora sul campo durante la sosta, alla Continassa si gioca una partita altrettanto importante, quella per gli equilibri societari. Il futuro della governance della  Juve  è uno dei temi più caldi e, come riportato dal  Corriere dello Sport, tutti i riflettori sono puntati sulle prossime mosse di  Tether, il colosso delle criptovalute diventato uno dei soci di minoranza più importanti del club. Tether Juve: il grande rebus di novembre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

