Test del sangue sperimentale rileva la sindrome della stanchezza cronica con precisione | possibile svolta

Un team di ricerca britannico ha messo a punto un esame del sangue sperimentale che è in grado di rilevare con elevata precisione la sindrome della stanchezza cronica o encefalomielite mialgica, una malattia complessa da diagnosticare. Come funziona e perché può essere una svolta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

West Nile, test per il virus o stop alla donazione di sangue anche nel Padovano

Alex Marangon, l'esito dei test tossicologici: «Nel sangue mix letale di droghe»

Alex Marangon, l'esito dei test tossicologici: «Nel sangue del 26enne un mix letale di droghe»

Diagnosi precoce dell'Alzheimer: al Policlinico Giaccone un nuovo test del sangue - Presso l'UOC di Medicina di Laboratorio diretta dal Professore Marcello Ciaccio

Un esame del sangue può rilevare i tumori nelle prime fasi di sviluppo: la precisione è del 100%. Come funziona il test e perché è rivoluzionario - Roma, 1 agosto 2025 – È stato sviluppato un test innovativo in grado di identificare tumori solidi nelle prime fasi di sviluppo attraverso l'analisi di un piccolo campione di sangue. Si legge su quotidiano.net