Tessiture di colore dal 9 al 15 ottobre la mostra di Luigi Quarta alla Melograno Art Gallery
Dal 9 al 15 ottobre (vernissage sabato 11 alle 18) la Melograno Art Gallery ospiterà la mostra “Tessiture di colore” di Luigi Quarta.Luigi Quarta porta avanti una ricerca personale e coerente, che lo ha condotto da un primo periodo figurativo, elegante e già dotato di una spiccata sensibilità. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Scopri la mostra "Tessiture di colore" di Luigi Quarta e immergiti nel mondo materico e cromatico dell'artista: cuciture, frammenti di stoffa e colori che si intrecciano per creare ponti tra visioni, esperienze e memorie. Ogni opera racconta storie di energia, conte