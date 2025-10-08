Tessiture di colore dal 9 al 15 ottobre la mostra di Luigi Quarta alla Melograno Art Gallery

Dal 9 al 15 ottobre (vernissage sabato 11 alle 18) la Melograno Art Gallery ospiterà la mostra “Tessiture di colore” di Luigi Quarta.Luigi Quarta porta avanti una ricerca personale e coerente, che lo ha condotto da un primo periodo figurativo, elegante e già dotato di una spiccata sensibilità. 🔗 Leggi su Livornotoday.it