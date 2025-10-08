Tesla Model 3 e Model Y Standard | dati e dotazioni delle versioni più accessibili

Gazzetta.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tesla presenta le versioni d'accesso alla gamma della berlina Model 3 e del Suv Model Y. Qualche sacrificio in termini di dotazioni e autonomia, in favore di un prezzo di listino più contenuto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

