Terremoto scossa fortissima magnitudo 6.6 | panico in tutta la zona

Un forte boato, poi il terreno che inizia a tremare sotto i piedi: sono stati minuti di terrore quelli vissuti da migliaia di persone che si trovavano all’aperto per assistere a una cerimonia pubblica quando un violento terremoto ha colpito l’area. La scossa, durata a lungo e avvertita chiaramente anche a decine di chilometri di distanza, ha costretto tutti a cercare rifugio in spazi aperti, tra urla e scene di panico. Video e testimonianze sui social mostrano folle di cittadini che si allontanano in fretta dalle tribune e si radunano nei parcheggi, mentre sullo sfondo il terreno continua a muoversi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

