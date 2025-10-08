Terremoto forte scossa di magnitudo 6.6 | panico in tutta la zona
Momenti di terrore e incredulità nel nord della Papua Nuova Guinea, dove una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.6 ha fatto tremare il suolo e il cuore di migliaia di persone. L'evento, avvenuto nel pieno di una cerimonia pubblica, ha scatenato urla, fughe e panico collettivo. Video e testimonianze si sono rapidamente diffusi sui social, mostrando la paura negli occhi dei presenti e la corsa disperata verso le aree aperte.
Terremoto oggi a Pesaro, scossa di magnitudo 4.4 al largo delle Marche - Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto si è verificato alle ore 12:14, con epicentro localizzato in mare, a circa 37 chilometri a est di Pesaro e 32 ... Scrive tg.la7.it
Terremoto nelle Marche, scossa di magnitudo 4.4 in mezzo al mare - 13 in diverse zone della regione, da Pesaro a Macerata, passando per Ancona. Riporta ilrestodelcarlino.it