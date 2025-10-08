Terremoto forte scossa di magnitudo 6.6 | panico in tutta la zona

Momenti di terrore e incredulità nel nord della Papua Nuova Guinea, dove una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.6 ha fatto tremare il suolo e il cuore di migliaia di persone. L’evento, avvenuto nel pieno di una cerimonia pubblica, ha scatenato urla, fughe e panico collettivo. Video e testimonianze si sono rapidamente diffusi sui social, mostrando la paura negli occhi dei presenti e la corsa disperata verso le aree aperte. Leggi anche: Flotilla, Greta Thunberg e gli attivisti denunciano: “Come ci hanno trattati”. Sconvolgente Leggi anche: Gaza, attacco alla nuova Flotilla: scoppia il caos nella notte (VIDEO) Il boato, poi il tremore: la dinamica del sisma. 🔗 Leggi su Tvzap.it

