Terremoti quali sono i comuni foggiani a rischio elevato | la mappa del pericolo e l’ipotesi tsunami

Quando si parla di terremoti il ricorso a una scossa che ha segnato le nostre esistenze e quella dei nostri antenati, per i suoi effetti catastrofici ma anche emotivi, è inevitabile. Nel 2025 l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha localizzato 101 scosse in provincia di Foggia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it