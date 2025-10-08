Terranuova Primi bilanci dopo la chiusura del centro raccolta
Arezzo, 08 ottobre 2025 – Il Comune di Terranuova Bracciolini e Sei Toscana hanno annunciato che a seguito della chiusura del centro di raccolta di via del Fiume, il conferimento dei rifiuti nei centri di raccolta di Loro Ciuffenna e San Giustino Valdarno sta procedendo regolarmente. I primi riscontri confermano che il sistema di raccolta sta funzionando in modo efficace, gestendo regolarmente il flusso degli utenti anche grazie, oltre che alla fattiva collaborazione dei cittadini, anche per l’ampliamento degli orari di apertura delle strutture e incremento delle dotazioni tecniche presenti. Sei Toscana e l’Amministrazione intendono assicurare continuità, efficienza e qualità del servizio per tutti i cittadini, in vista della prossima realizzazione del nuovo centro, per il quale è previsto l’avvio dei lavori nel 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Montevarchi e Terranuova Traiana. Primi bilanci
