Terra dei fuochi | sequestrati 1300 metri cubi rifiuti speciali
Tempo di lettura: < 1 minuto Nuovo intervento dei Carabinieri nella lotta contro lo smaltimento illecito dei rifiuti nella Terra dei Fuochi. In un'area industriale di località Pinetamare, lungo viale Darsena Orientale, i militari del Reparto Territoriale di Mondragone, insieme ai colleghi del Nucleo Forestale di Castel Volturno e di Vallo della Lucania, hanno scoperto un deposito abusivo di rifiuti speciali, pericolosi e non, accatastati all'interno di due capannoni. Tra il materiale rinvenuto c'erano legno, plastica, scarti di lavorazioni edili e vari ingombranti, per un volume complessivo di circa 1.
