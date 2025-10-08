Terra dei Fuochi scoperto a Pinetamare un enorme deposito abusivo di rifiuti illeciti | denunciato amministratore
Nuovo intervento dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, insieme ai colleghi del Nucleo Forestale di Castel Volturno e Vallo della Lucania, nella lotta allo smaltimento illecito di rifiuti nella Terra dei Fuochi. In un’area industriale lungo viale Darsena . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: terra - fuochi
Terra dei Fuochi, più controlli e nuove attrezzature
Il comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli, Paduano: “In Terra dei Fuochi 760 roghi in 6 mesi. Pronti a gestire le emergenze”
Terra dei Fuochi, controlli più mirati per colpire le articolazioni del traffico di rifiuti
Primo arresto grazie alla nuova legge sulla Terra dei Fuochi appena approvata. Avanti così! I carabinieri del NOE, con il supporto di Arpa, hanno bloccato la spedizione illecita di 370 tonnellate di rifiuti pericolosi diretti in Turchia, mascherati da "materie prime". - facebook.com Vai su Facebook
Da “Terra dei Fuochi” a “Terra del Sole”: a #Giugliano nasce il parco #agrivoltaico più innovativo d’Italia - X Vai su X
Terra fuochi, prefetto di Napoli annuncia piano straordinario - Un piano straordinario per il contrasto al fenomeno degli incendi nella cosiddetta Terra dei fuochi sarà varato entro la prossima settimana. Si legge su ansa.it
Terra fuochi, mercoledì 17 summit Governo a Caserta per avvio bonifica - 30, presso la sede della Prefettura di Caserta, un incontro per fare il punto sui risultati conseguiti in seguito all'entrata in ... Secondo notizie.tiscali.it