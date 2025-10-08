Terni tesserino per i rider | Nidil Cgil | Il Comune colpisce i lavoratori invece delle piattaforme La delibera va ritirata

Ternitoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la delibera di Giunta numero 302 del 26 settembre, il Comune di Terni ha approvato una modifica al Regolamento di polizia urbana, che introduce l’obbligo per i rider di dotarsi di un tesserino identificativo comunale per poter effettuare consegne a domicilio. Secondo il provvedimento, ogni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: terni - tesserino

Terni, tesserino identificativo per i rider: “Tuteliamo lavoratori e consumatori. Primi in Italia ad adottare la regolamentazione”

Terni, tesserino identificativo per i rider: “Tuteliamo lavoratori e consumatori. Primi in Italia ad adottare la regolamentazione”

Rider Terni, operazione «trasparenza e tutela»: in arrivo tesserino identificativo - La giunta comunale ha dato l’ok alla preadozione del nuovo articolo 65 bis del Regolamento comunale di polizia urbana che dispone la necessità ch ... Segnala umbria24.it

"Tesserino per i rider" - E’ la proposta avanzata dagli assessori comunali allo sviluppo, Sergio Cardinali, e al commercio, ... Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Terni Tesserino Rider Nidil