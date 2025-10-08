Terni si avvicina la 50° edizione del circuito dell' acciaio | LE CHIUSURE STRADALI
Mezzo secolo di storia per il ‘Circuito dell’acciaio' podistico di Terni. Domenica 12 ottobre si terrà infatti la 50° edizione della manifestazione sportiva che unisce la corsa con il ricordo dei lustri della Terni dei motori. La corsa podistica naturalmente porterà anche ad alcune chiusure. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Terni Volley Academy, si avvicina l'inizio della stagione e Javier Martinez si presenta: "Non vedo l'ora di tornare a giocare"
Alla scoperta della Serie A3 Credem Banca È già clima frizzante a Terni: i Dragons della Terni Volley Academy proseguono la preparazione e si avvicinano al primo test stagionale. Venerdì 19 settembre alle 20.00, al Pala Di Vittorio, amichevole contro - facebook.com Vai su Facebook
Auto: a Terni e provincia la quinta edizione di Supercarslot - Si svolgerà a Terni e in alcune località della sua provincia, dal 3 al 5 ottobre la quinta edizione di "Supercarslot", organizzata dall'associazione Autodepocaeventi. Lo riporta ansa.it