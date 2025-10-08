Terni piange la scomparsa di Lanfranco Tommasi ' Celentano'
All'età di 82 anni è venuto a mancare Lanfranco Tommasi, in arte 'Celentano', artista molto noto nella città di Terni. Per anni ha animato le serate cittadine come musicista, cantante e presentatore. Dagli anni ’60 con i The Lite e poi con l’Equipe 81, presentando sul palco di Miss Italia Umbria. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
