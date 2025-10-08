Terni l’economista Jeffrey Sachs | Necessario un piano di connessione energetica tra Europa Medio Oriente e Nord Africa

Ternitoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La biblioteca di Arvedi Ast ha ospitato il convegno La transizione verso l’energia pulita e la sostenibilità in Italia e in Europa organizzato da Nemetria, tra le più autorevoli associazioni sul territorio nazionale impegnate nello studio del rapporto tra etica ed economia. Un evento svoltosi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: terni - economista

terni l8217economista jeffrey sachsTerni, incontro con l'economista di fama mondiale Jeffrey D. Sachs alla Biblioteca Storica Arvedi AST - Nemetria, associazione da sempre impegnata nell’analisi del nesso tra etica ed economia, annuncia per mercoledì 8 ottobre alle 10. Da corrieredellumbria.it

terni l8217economista jeffrey sachsNemetria ospita l'economista Jeffrey D. Sachs - Nemetria, associazione impegnata nello studio del rapporto tra etica ed economia, annuncia il suo prossimo incontro pubblico mercoledì 8 ottobre alle 10. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Terni L8217economista Jeffrey Sachs