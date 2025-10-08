Terni la mostra di Giacinto Cerone e Marino Ficola | Artisti formalmente distanti che presentano realtà poetiche parallele

Ternitoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Carciofi, verze, rose e buccheri etruschi” a cura di Matteo Boetti. Sabato 11 ottobre a palazzo Carrara si terrà l’inaugurazione (ore 17) della doppia personale di Giacinto Cerone e di Marino Ficola. Un evento internazionale a misura dei luoghi cittadini, che il festival ‘Cantiere di arti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - mostra

