Terni arrestato ‘ennesimo’ turista spacciatore | fermato in bici in via Campo Fregoso

Un ventiduenne albanese è stato arrestato dai carabinieri, nel pomeriggio di domenica 5 ottobre, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti il giovane si trovava in Italia con un visto turistico. I militari hanno fermato il ragazzo mentre. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - arrestato

