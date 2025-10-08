Terni allarme codice rosso | Violenze sulle donne raddoppiate aggravate da condizioni di dipendenza e disagio psichico

“La procura della Repubblica di Terni opera in un distretto a vocazione industriale, oggi segnato da processi di deindustrializzazione e precarizzazione, con ricadute sulla coesione sociale e sull’emersione di nuove vulnerabilità. Le dinamiche criminali, in rapida evoluzione, comprendono. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Terni, appalti e tutela dell’imprenditoria locale: “Ascoltare il grido di allarme delle imprese”. Le soluzioni individuate

Pendolari in allarme: “Tra due settimane i lavori sulla tratta Terni-Orte-Roma e ancora nessuna alternativa ”

Sepolta in giardino a Terni, l’allarme lanciato da una dei 5 figli: percepiva ancora la pensione, cosa sappiamo

L’allarme è scattato alle 7 di domenica. In fiamme un capannone isolato #terni #aria #gas #ambiente #incendio #gomma #deposito #NeraMontoro - facebook.com Vai su Facebook

#Payback #sanitario, l’#allarme: «#Esborso #insostenibile. Si rischia il #blocco delle #forniture #mediche» https://umbriaon.it/payback-sanitario-lallarme-esborso-insostenibile-si-rischia-il-blocco-delle-forniture-mediche/… #Umbria #sanità #Perugia #Terni - X Vai su X

Terni, aggredisce e rapina la ex minorenne e ferisce un poliziotto e un carabiniere: arrestato ventenne egiziano - Pedina la ex fidanzata minorenne, l’aspetta fuori da un locale, l’aggredisce, le strappa via la borsa facendola cadere a terra. Secondo ilmessaggero.it

Terni, violenza sessuale e maltrattamenti: arrestato a Torino un ternano denunciato dalla ex - Botte, insulti e minacce di morte nei confronti della ex compagna, che sarebbe stata costretta a subire la violenza sessuale. Da ilmessaggero.it