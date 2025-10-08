Ternana i rossoverdi rischiano una penalizzazione ‘corposa’ | la recidiva e gli scenari per le Fere

Today.it | 8 ott 2025

Un deferimento scontato quanto annunciato per la Ternana. La penalizzazione indicata in meno due, da scontare nella stagione corrente, a seguito del mancato pagamento degli stipendi netti e degli incentivi all’esodo nonché altri compensi in favore dei tesserati (1 agosto). La società di via della. 🔗 Leggi su Today.it

ternana rossoverdi rischiano penalizzazioneTernana, Stefano D’Alessandro e società deferiti per violazioni amministrative - circa il deferimento della Ternana Calcio in merito al mancato ottemperamento delle scadenze federali del 1 agosto e dell’ex presidente, in carica al tempo d ... Come scrive umbria24.it

ternana rossoverdi rischiano penalizzazioneTernana, arriva il deferimento - L'atto della Procura federale arriva a seguito di segnalazioni della Co. Segnala rainews.it

