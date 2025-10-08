Terapia genica anti-maculopatia al Policlinico di Bari un solo intervento per salvare la vista

Una sola iniezione al posto di trattamenti periodici per tutta la vita: al Policlinico di Bari è stata eseguita per la prima volta una somministrazione di terapia genica per la degenerazione maculare senile essudativa, la principale causa di perdita visiva in età avanzata nel mondo occidentale.A. 🔗 Leggi su Baritoday.it

