Tentato omicidio in via Roma Sotto processo un 25enne
Accusato di aver colpito a coltellate un connazionale in via Roma, è finito sotto processo per tentato omicidio un 25enne peruviano, Jesus Alberto Ramirez Flores. Ieri in tribunale a Macerata si è svolta la prima udienza del giudizio che vede il peruviano imputato per un episodio avvenuto lo scorso 16 febbraio, intorno alle 2.30 in via Roma, non lontano dal Monumento ai caduti. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in aula dal pubblico ministero Francesco Carusi, il 25enne avrebbe colpito diverse volte un suo connazionale di 51 anni, anche lui residente a Macerata, con un coltello dalla lama lunga circa venti centimetri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
