Tentato omicidio di Montesarchio i quattro giovani davanti al gip | uno parla gli altri tre restano in silenzio
Tempo di lettura: < 1 minuto Si è svolta questa mattina, nel carcere di Benevento, l’udienza di convalida davanti al gip Maria Di Carlo per i quattro giovani di Benevento, di età compresa tra i 19 e i 20 anni, arrestati in relazione alla violenta aggressione avvenuta all’esterno di una discoteca di Montesarchio nella notte tra sabato e domenica. Nel corso degli interrogatori, Antonio I., 20 anni, ha scelto di rispondere alle domande, mentre Nicolò P., 19 anni, Donato D.A., 19 anni e Osvaldo M., 19 anni, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L’udienza si è svolta alla presenza dei rispettivi difensori, che hanno avanzato le proprie richieste, mentre il pubblico ministero ha chiesto la conferma delle misure cautelari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
