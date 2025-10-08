Tentato furto dentro una villa Il giardiniere lo scopre in cucina e riesce a bloccarlo | arrestato

Tenta di rubare in una villa, in pieno giorno, ma il giardiniere lo scopre e lo fa arrestare. In manette è finito un 24enne di origine egiziana. L’accusa è di tentato furto aggravato. Lunedì mattina, attorno alle 11, ha scavalcato la recinzione di una casa isolata in via del Castellano e poi si è diretto al portone blindato che ha aperto facilmente perché c’erano le chiavi lasciate fuori e sulla toppa. Una volta dentro la villa il giovane ha iniziato a frugare nei cassetti ma gli è andata male perché poco dopo è arrivato il giardiniere che doveva fare dei lavori. Avvicinandosi alla portafinestra lo ha visto all’interno, con un cappuccio in testa, che rovistava in cucina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

