Tentato furto dentro una villa Il giardiniere lo scopre in cucina e riesce a bloccarlo | arrestato
Tenta di rubare in una villa, in pieno giorno, ma il giardiniere lo scopre e lo fa arrestare. In manette è finito un 24enne di origine egiziana. L’accusa è di tentato furto aggravato. Lunedì mattina, attorno alle 11, ha scavalcato la recinzione di una casa isolata in via del Castellano e poi si è diretto al portone blindato che ha aperto facilmente perché c’erano le chiavi lasciate fuori e sulla toppa. Una volta dentro la villa il giovane ha iniziato a frugare nei cassetti ma gli è andata male perché poco dopo è arrivato il giardiniere che doveva fare dei lavori. Avvicinandosi alla portafinestra lo ha visto all’interno, con un cappuccio in testa, che rovistava in cucina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: tentato - furto
Ferito nella lite dopo il tentato furto: scattano la denuncia e il foglio di via per 4 anni
VIDEO | Tentato furto in una casa, si arrampica su una grondaia ma qualcuno lo filma e fugge
Capaccio Paestum, tentato furto nella casa di riposo: ladri messi in fuga dai vigilantes
NEWS ’ . Tentato furto d’auto alla Ricciolina, il proprietario: “ , ”. Mistero sull’identità dei presunti rap - facebook.com Vai su Facebook
#Cremona Tentato furto di un violino durante Cremona Musica - - X Vai su X
Tentato furto dentro una villa. Il giardiniere lo scopre in cucina e riesce a bloccarlo: arrestato - Il giovane egiziano ha detto che non voleva rubare: "Stavo male e volevo solo una medicina". Segnala msn.com
Tentato furto nella villa di Arnautovic: violento scontro, ferito un vigilantes - Sabato sera due ladri hanno tentato un furto nella villa del calciatore dell’Inter Marko Arnautovic a Cantù, provincia di Como. Da ilfattoquotidiano.it