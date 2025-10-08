Tenta un furto al bar trattoria Alla Casalinga ma viene sorpresa dai carabinieri

Tentativo di furto al bar trattoria “Alla Casalinga” in via Capodistria a Trieste. Intorno alle 2 della notte di oggi 8 ottobre, è stata segnalata la presenza di una persona all'interno dell'esercizio. È intervenuta una pattuglia di carabinieri che ha trovato, all'interno del locale, una giovane. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: tenta - furto

Forza le auto, sfonda un portone e tenta un furto al bar: poi entra in una casa per dormire. Fermato alla Palombella

Tenta un furto in appartamento, arrestato un 58enne

Tenta furto vicino alla caserma dei carabinieri: 23enne in manette

Tenta un furto al bar trattoria "Alla Casalinga" ma viene sorpresa dai carabinieri https://ift.tt/aQctpBe https://ift.tt/Gu1k4So - X Vai su X

I LADRI NEL BAR: TENTATO FURTO A COLLEGNO - facebook.com Vai su Facebook

Forza le auto, sfonda un portone e tenta un furto al bar: poi entra in una casa per dormire. Fermato alla Palombella - Giorni fa, in preda a un raptus, aveva sfondato a calci la vetrata del portone di uno stabile: stava provando ad entrare per ricavarsi un giaciglio in cui dormire, sul pianerottolo. Come scrive corriereadriatico.it

Ladri al bar-trattoria "Tio 2000", forzano la porta sul retro e portano via 4mila euro: «Dentro era il caos» - Hanno fatto in fretta, probabilmente disturbati dall’allarme che seppur non collegato direttamente alle forze dell’ordine, è entrato correttamente in funzione. Da ilgazzettino.it