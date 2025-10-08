Tenta di rubare il fondo cassa poi aggredisce il vigilantes | arrestato

Il tentativo di furto è miseramente fallito e per il responsabile sono scattate le manette. I carabinieri del Radiomobile di Padova hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne di origine marocchina, in Italia senza fissa dimora, poiché ritenuto responsabile dei reati di tentato furto, rapina. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it