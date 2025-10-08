Tenta di rubare il fondo cassa poi aggredisce il vigilantes | arrestato

Padovaoggi.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tentativo di furto è miseramente fallito e per il responsabile sono scattate le manette. I carabinieri del Radiomobile di Padova hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne di origine marocchina, in Italia senza fissa dimora, poiché ritenuto responsabile dei reati di tentato furto, rapina. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tenta - rubare

Tenta di rubare un prezioso violino: scoperta 37enne. In salvo uno strumento da diecimila euro

Tenta di rubare la borsa di una donna nel dehor di un bar del centro, scoppia il parapiglia

Tenta di rubare portafogli ad anziano: fermato da due poliziotti liberi dal servizio

Tenta di rubare il fondo cassa, poi aggredisce il vigilantes: arrestato - Ieri 7 ottobre all'interno dei giardini Arena un cittadino marocchino di 35 anni è stato sorpreso dal guardiano dell'area a rubare dentro un chioschetto. Riporta padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Tenta Rubare Fondo Cassa