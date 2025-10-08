Tenta di rubare il fondo cassa poi aggredisce il vigilantes | arrestato
Il tentativo di furto è miseramente fallito e per il responsabile sono scattate le manette. I carabinieri del Radiomobile di Padova hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne di origine marocchina, in Italia senza fissa dimora, poiché ritenuto responsabile dei reati di tentato furto, rapina. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: tenta - rubare
Tenta di rubare un prezioso violino: scoperta 37enne. In salvo uno strumento da diecimila euro
Tenta di rubare la borsa di una donna nel dehor di un bar del centro, scoppia il parapiglia
Tenta di rubare portafogli ad anziano: fermato da due poliziotti liberi dal servizio
Un giovane è stato arrestato a Catania dopo aver tentato di rubare uno scooter parcheggiato in strada. A intervenire sono stati i poliziotti della Squadra Volante che, durante un controllo in via Santa Maria la Grande, lo hanno sorpreso insieme a un complice m - facebook.com Vai su Facebook
Tenta di rubare sul treno: bloccato dai Carabinieri - X Vai su X
Tenta di rubare il fondo cassa, poi aggredisce il vigilantes: arrestato - Ieri 7 ottobre all'interno dei giardini Arena un cittadino marocchino di 35 anni è stato sorpreso dal guardiano dell'area a rubare dentro un chioschetto. Riporta padovaoggi.it