Tenta di ritirare 11mila euro in oro da un' anziana truffatore arrestato durante la fuga

Un uomo di 36 anni, originario di Napoli, è stato arrestato ieri pomeriggio a Maranello dai Carabinieri. L'uomo è stato colto in flagranza mentre cercava di incassare il bottino di una truffa appena messa a segno ai danni di una pensionata.I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Modena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

