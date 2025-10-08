Tenta di ritirare 11mila euro in oro da un' anziana truffatore arrestato durante la fuga

Modenatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 36 anni, originario di Napoli, è stato arrestato ieri pomeriggio a Maranello dai Carabinieri. L'uomo è stato colto in flagranza mentre cercava di incassare il bottino di una truffa appena messa a segno ai danni di una pensionata.I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Modena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

