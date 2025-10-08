Tenta di ritirare 11mila euro in oro da un' anziana truffatore arrestato durante la fuga

Un uomo di 36 anni, originario di Napoli, è stato arrestato ieri pomeriggio a Maranello dai Carabinieri. L'uomo è stato colto in flagranza mentre cercava di incassare il bottino di una truffa appena messa a segno ai danni di una pensionata.I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Modena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: tenta - ritirare

Tenta di ritirare 11mila euro in oro da un'anziana, truffatore arrestato durante la fuga

Tenta di ritirare 11mila euro in oro da un'anziana, truffatore arrestato durante la fuga https://ift.tt/R0kZPjK https://ift.tt/7kafPZu - X Vai su X

Corigliano Volley. . Il Direttore Sportivo Pino De Patto ritira le dimissioni Corigliano Volley comunica con piacere che il direttore sportivo Pino De Patto ha deciso di ritirare le dimissioni presentate nei giorni scorsi. Grazie all’impegno costante dei preside - facebook.com Vai su Facebook

Incentivi auto elettriche 2025, a settembre via al bonus fino a 11mila euro: chi può averlo e come - A settembre 2025 è previsto il lancio dei nuovi incentivi per l'acquisto di auto elettriche: bonus fino a 11mila euro per le persone fisiche e fino a 20mila euro per le piccole aziende, a condizione ... Riporta fanpage.it