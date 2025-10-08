Tennistavolo l’Italia agli Europei a squadre cerca l’accesso ai Mondiali con entrambe le formazioni

L’Italia sarà in gara sia con gli uomini che con le donne da domenica 12 a domenica 19 ottobre a Zara, in Croazia, agli Europei a squadre senior 2025 di tennistavolo: in primis gli azzurri cercheranno di staccare il pass con entrambe le formazioni per i Mondiali 2026. Per riuscirci occorrerà superare la prima fase a gironi e qualificarsi agli ottavi: nel raggruppamento a tre che promuoverà le migliori due alla seconda fase ad eliminazione diretta l’impresa più difficile appare quella della Nazionale maschile, inserita in terza fascia, mentre sulla carta le donne avranno maggiori chance. La selezione maschile sarà composta da Danilo Faso, Matteo Mutti, John Oyebode, Andrea Puppo e Federico Vallino: gli azzurri esordiranno domenica 12 alle ore 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

