Tennis tavolo Otranto entusiasmo più forte dei disagi Ingaggiato nazionale junior spagnolo

Lecceprima.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OTRANTO – Da un lato è evidente il disagio per l’inserimento in un raggruppamento di sole squadre siciliane, dall’altro la convinzione di voler vivere lo stesso una stagione da protagonista: non si lascia abbattere dai problemi logistici, conseguenti alla collocazione nel girone I della serie B2. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tennis - tavolo

"Gli adulti contro di me temono figuracce". Abbiamo un Sinner anche nel Tennis Tavolo

tennis tavolo otranto entusiasmoTennis tavolo Otranto, entusiasmo più forte dei disagi. Ingaggiato nazionale junior spagnolo - Nonostante i problemi dovuti all’inserimento in un raggruppamento con sole squadre siciliana, la società prosegue il proprio rafforzamento e assicura un campionato da protagonista ... lecceprima.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tennis Tavolo Otranto Entusiasmo