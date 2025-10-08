Tennis o padel? O forse è meglio il pickleball? Benefici di tre pratiche sportive di successo

T eam tennis o team padel? Il primo elegante e che richiede anni di allenamento, il secondo pratico e divertente soprattutto con gli amici. Ma quali sono le differenze? E, soprattutto, come sceglierli? Tennis fin da piccoli: ecco perché è uno sport ideale per bambine e bambini X Leggi anche › Fenomeno WAGs. Le fidanzate dei tennisti portano la moda in tribuna Tennis e padel, i due sport che conquistano di più gli italiani. Calcetto a parte, se si ha voglia di fare attività sportiva, di quelle dove si suda e c’è del movimento, negli ultimi tempi tennis e padel si contendono il primato. Il primo perché è ritornato prepotentemente di moda, merito di Jannik Sinner, il secondo perché è salito agli onori della cronaca, e delle palestre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

