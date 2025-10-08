Tennis o padel? O forse è meglio il pickleball? Benefici di tre pratiche sportive di successo
T eam tennis o team padel? Il primo elegante e che richiede anni di allenamento, il secondo pratico e divertente soprattutto con gli amici. Ma quali sono le differenze? E, soprattutto, come sceglierli? Tennis fin da piccoli: ecco perché è uno sport ideale per bambine e bambini X Leggi anche › Fenomeno WAGs. Le fidanzate dei tennisti portano la moda in tribuna Tennis e padel, i due sport che conquistano di più gli italiani. Calcetto a parte, se si ha voglia di fare attività sportiva, di quelle dove si suda e c’è del movimento, negli ultimi tempi tennis e padel si contendono il primato. Il primo perché è ritornato prepotentemente di moda, merito di Jannik Sinner, il secondo perché è salito agli onori della cronaca, e delle palestre. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Nomine, la Federazione umbra Tennis e Padel cambia vertice dopo 25 anni: inizia il corso di Maurizio Mencaroni
Inaugurati i nuovi campi da padel del Circolo Ponte Milvio Tennis Club: una giornata di sport, inclusione e partecipazione
A Meda il tennis batte il padel. I campi rinascono dopo 15 anni
Perché il padel ti rimette in forma più del tennis - si è diffuso in Argentina ed è esploso in Spagna dove è secondo soltanto al calcio.
Padel-mania a Napoli, oltre 250 campi attivi: «E il movimento può solo crescere» - «Non durerà tanto», «È uno sport di serie B», «Solo una moda passeggera», «Il tennis per chi non sa giocarci»: ne sono state di tutti i colori al padel poco più di due anni fa, quando ha ...