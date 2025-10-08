Tennis Ct Spezia fucina di giovani talenti Bogo e Scaramuccia ok ai regionali

Tanti buoni risultati nel carniere del Circolo Tennis Spezia. Il club di San Venerio, innanzitutto, ha il suo astro nascente: è la diciassettenne Irene Bogo che, dopo aver vinto il Trofeo Audi a Lerici, conquista il titolo ligure femminile Under 18, aggiudicandosi le finali regionali di categoria di scena alla Pro Recco. La giovanissima tennista detiene a questo punto il punteggio adeguato per passare, in poco più che un batter di ciglia, dalla classe 2.7 alla 2.5. Se ne attende solo la formalizzazione. Non solo, ma i successi degli atleti del Cts seguiti dalla Psg Spezia Tennis School si estendono a Pietro Scaramuccia, nella stessa occasione arrivato secondo (per giunta superando in semifinale Matteo Ticchiati, suo amico e compagno di squadra proprio a San Venerio) fra gli Under 16, quindi ora vicecampione della regione di categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tennis. Ct Spezia fucina di giovani talenti. Bogo e Scaramuccia ok ai regionali

In questa notizia si parla di: tennis - spezia

Dopo il primo mese di “convivenza” tra @filipporomanooo e PSG speziatennisschool, presso @ctspezia , ci sembra giusto fare il punto della situazione. Filippo sta concludendo la sua stagione 2023 giocando gli ultimi tornei in programmazione; questo mese i - facebook.com Vai su Facebook

Tarros Spezia beffato ai supplementari da Borgomanero - X Vai su X

Tennis. Ct Spezia fucina di giovani talenti. Bogo e Scaramuccia ok ai regionali - Il club di San Venerio, innanzitutto, ha il suo astro nascente: è la diciassettenne Irene Bogo che, dopo aver vinto il Trofeo Audi a Leric ... Segnala sport.quotidiano.net

Tennis. Festa al Ct Spezia, promozione in C - Si festeggia al Circolo Tennis Spezia per la promozione in Serie C della squadra femminile che ha battuto Pegli in finale. Come scrive lanazione.it