Tempo effettivo Inter in Serie A si gioca sempre meno L’analisi sul minutaggio medio del Corriere dello Sport | ecco la classifica!

Inter News 24 Tempo effettivo Inter, il Corriere dello Sport ha analizzato i dati sul minutaggio medio delle squadre di Serie A. Nerazzurri a metà classifica con 53 minuti circa. Il Corriere dello Sport dedica oggi un approfondimento al calo del minutaggio effettivo in Serie A, evidenziando come tra interruzioni, VAR, sostituzioni e proteste, la palla rimanga in movimento solo per poco più di metà della partita. La media calcolata da Opta nelle prime sei giornate di campionato è di 52 minuti e 42 secondi di gioco effettivo su una durata totale di 97 minuti e 51 secondi, pari al 54% del match. Tra le squadre, la Fiorentina registra il minor tempo di gioco (48’58’’), mentre Atalanta e Milan guidano la classifica delle più virtuose con 57’20’’ e 57’54’’ di calcio effettivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

