Tempo effettivo Inter in Serie A si gioca sempre meno L’analisi sul minutaggio medio del Corriere dello Sport | ecco la classifica!
Inter News 24 Tempo effettivo Inter, il Corriere dello Sport ha analizzato i dati sul minutaggio medio delle squadre di Serie A. Nerazzurri a metà classifica con 53 minuti circa. Il Corriere dello Sport dedica oggi un approfondimento al calo del minutaggio effettivo in Serie A, evidenziando come tra interruzioni, VAR, sostituzioni e proteste, la palla rimanga in movimento solo per poco più di metà della partita. La media calcolata da Opta nelle prime sei giornate di campionato è di 52 minuti e 42 secondi di gioco effettivo su una durata totale di 97 minuti e 51 secondi, pari al 54% del match. Tra le squadre, la Fiorentina registra il minor tempo di gioco (48’58’’), mentre Atalanta e Milan guidano la classifica delle più virtuose con 57’20’’ e 57’54’’ di calcio effettivo. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: tempo - effettivo
Serie A, allarme tempo effettivo: si gioca meno che in qualsiasi altro top campionato
“Tempo effettivo nel calcio”: è arrivato il momento | Ecco tutti i dettagli
Finalmente abbiamo il dato del tempo effettivo di #MilanNapoli! Ci riferiamo alla ripresa e, no, non possiamo ringraziare la #LegaSerieA per averlo ottenuto. L'esito della nostra verifica? Imbarazzante. https://napolinetwork.com/focus/milan-napoli-ecco-il-tempo - X Vai su X
È stato il team SP Racing ad aggiudicarsi il Pirelli Game del weekend Endurance al Mugello, grazie a un pronostico straordinariamente vicino al tempo effettivo registrato dal proprio equipaggio Link alla notizia nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Serie A, stiamo perdendo tempo: il gioco effettivo crolla - La durata totale delle gare aumenta, ma di calcio vero ne resta solo la metà ... Come scrive corrieredellosport.it
L'ex arbitro Casarin e il tempo effettivo: "Gare da 45' e gare da 60', una differenza enorme" - "Credo che ci sia da parte di Rocchi un tentativo di lanciare giovani arbitri fin dalla prima giornata, alcune sono state scelte opportune, altre. Si legge su tuttomercatoweb.com