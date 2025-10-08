Teleconsulto in Rsa la sperimentazione a Lucignano Sarà estesa in altri territori

Telemedicina applicata ai consulti per anziani ricoverati nelle Rsa: una sperimentazione che parte da Lucignano e capace, a giudizio della Regione Toscana, di rappresentare un modello da replicare prossimamente in tutta la Asl Toscana sud est, con l’intento poi, una volta completate le verifiche. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Teleconsulto RSA Lucignano (AR), conclusa con successo sperimentazione - Il progetto, che sarà esteso in altri territori, riguarda un sistema innovativo per il monitoraggio a distanza dei pazienti e la riduzione dei tempi di attesa Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Tosca ... Come scrive expartibus.it

Teleconsulto in Rsa, conclusa la sperimentazione - Telemedica applicata ai consulti per anziani ricoverati nelle Rsa: una sperimentazione che parte dalla Valdichiana aretina e che potrà essere replicata in tutta la Asl Toscana sud est, con l’intento p ... Segnala teletruria.it