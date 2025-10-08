Teggiano ripristino dei sentieri storici Il Sindaco Di Candia ringrazia Corrado Matera e la Regione per il finanziamento

Anteprima24.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti La Giunta comunale di Teggiano, guidata dal sindaco  Michele Di Candia, ha approvato il progetto “ Ripristino sentieri di accesso al centro storico di Teggiano ”, un intervento strategico che rientra nel Piano “Cultura e Turismo” previsto dall’ Accordo per la Coesione della Regione Campania. L’opera, dal valore complessivo di  1.800.000 euro, è stata finanziata con risorse del  Fondo di Rotazione regionale  destinate al triennio 2026-2028, grazie all’impegno e alla costante attenzione del  Consigliere Regionale Corrado Matera. L’intervento mira a valorizzare il ricco patrimonio storico e paesaggistico di Teggiano, migliorando la fruibilità e la sicurezza dei percorsi pedonali che collegano il centro storico con le aree circostanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

teggiano ripristino dei sentieri storici il sindaco di candia ringrazia corrado matera e la regione per il finanziamento

© Anteprima24.it - Teggiano, ripristino dei sentieri storici. Il Sindaco Di Candia ringrazia Corrado Matera e la Regione per il finanziamento

In questa notizia si parla di: teggiano - ripristino

teggiano ripristino sentieri storiciAl Comune di Teggiano 1.800.000 euro per il ripristino dei sentieri di accesso al centro storico - Il Comune di Teggiano, guidato dal sindaco Michele Di Candia, con apposita delibera di Giunta, ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione relativo all’intervento “ Ripristino sentieri ... ondanews.it scrive

teggiano ripristino sentieri storiciTeggiano valorizza il centro storico: stanziati 1,8 milioni per il recupero dei sentieri d’accesso - La Giunta Comunale di Teggiano, presieduta dal sindaco Michele Di Candia, ha approvato il 26 settembre 2025 un importante intervento per il rilancio del centro storico: il recupero e la ... Segnala infocilento.it

Cerca Video su questo argomento: Teggiano Ripristino Sentieri Storici