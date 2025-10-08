Teggiano ripristino dei sentieri storici Il Sindaco Di Candia ringrazia Corrado Matera e la Regione per il finanziamento
Tempo di lettura: 2 minuti La Giunta comunale di Teggiano, guidata dal sindaco Michele Di Candia, ha approvato il progetto “ Ripristino sentieri di accesso al centro storico di Teggiano ”, un intervento strategico che rientra nel Piano “Cultura e Turismo” previsto dall’ Accordo per la Coesione della Regione Campania. L’opera, dal valore complessivo di 1.800.000 euro, è stata finanziata con risorse del Fondo di Rotazione regionale destinate al triennio 2026-2028, grazie all’impegno e alla costante attenzione del Consigliere Regionale Corrado Matera. L’intervento mira a valorizzare il ricco patrimonio storico e paesaggistico di Teggiano, migliorando la fruibilità e la sicurezza dei percorsi pedonali che collegano il centro storico con le aree circostanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
