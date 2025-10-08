Teggiano al via il progetto Ripristino sentieri di accesso al centro storico di Teggiano
Via libera, a Teggiano, al progetto “Ripristino sentieri di accesso al centro storico di Teggiano”, un intervento strategico che rientra nel Piano “Cultura e Turismo” previsto dall’Accordo per la Coesione della Regione Campania. L’opera, dal valore complessivo di 1.800.000 euro, è stata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
